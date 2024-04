Rating-Agentur bescheinigt Land gute Bonität

Das Rating „AA“ mit stabilem Ausblick bedeutet, dass das Land Burgenland ein guter Schuldner ist. Das Land kann seinen Zahlungsverpflichtungen mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft nachkommen. Den Gesamtschuldenstand des Burgenlands schätzt S&P als „moderat“ ein. Das sei eine wichtige und erfreuliche Bestätigung für den finanzpolitischen Kurs des Landes, sagt dazu Landeshauptmann und Finanzreferent Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Höhere Einnahmen aus Finanzausgleich

Laut S&P kommt dem Burgenland zugute, dass seine Einnahmen aus dem Finanzausgleich mit dem Bund deutlich steigen. Dazu kommen ein Rückgang der Inflation und ein erwarteter Wirtschaftsaufschwung. Das Land sei in der Lage, Investitionen in Ökostrom, den Tourismus und in den Ausbau von Internetleitungen zu tätigen, ohne sich dafür wesentlich verschulden zu müssen, so die Agentur.

Bevölkerungswachstum und -struktur problematisch

Das Burgenland werde auf dieser Basis weiter investieren, um kluges Wachstum zu forcieren, sagte dazu Landeshauptmann Doskozil. Allerdings warnen die Experten von S&P auch vor Risiken – zumindest am Rande ihres Berichts. Problematisch für die Finanzen des Burgenlands sei ein schwaches Bevölkerungswachstum sowie ein relativ großer Anteil älterer Menschen. Das könne in Zukunft zu höheren Ausgaben beziehungsweise sinkenden Einnahmen fürs Budget führen.

Kritik von ÖVP und FPÖ

Laut ÖVP zähle nur die Bewertung des Rechnungshofes und dieser stelle dem Land „kein gutes Zeugnis aus“, so ÖVP-Landesgeschäftsführer Patrik Fazekas in einer Aussendung.

Laut FPÖ spiegle die Bonitätsprüfung nicht „die Realität der finanziellen Situation im Burgenland wider“, da sie sich auf die erhöhten Einkünfte durch den Finanzausgleich stütze, so Landesparteisekretär Daniel Jägerbauer.