Demattio: „Organisation ist mein Leben“

Marita Demattio kommt aus der Design- und Werbebranche und ist völlig neu in der Politik. „Ich möchte gerne mit meiner Expertise und Kreativität die Menschen in ihrer Leidenschaft und Motivation stärken, damit wir gemeinsam für ein schöneres, grüneres Burgenland stehen können“, sagt die neue Landesgeschäftsführerin über ihre Stärken und ihre Motivation. Die 36-jährige Eisenstädterin managt ab 1. Februar für die neue Landessprecherin Anja Haider-Wallner Wahlkämpfe und Partei.

Landesgeschäftsführerin Grüne im Studiogespräch

Für die Grünen war das Burgenland in der Vergangenheit kein leichtes Pflaster. Auf die Frage, warum sie sich als Quereinsteigerin zutraue, hier erfolgreiche Wahlkämpfe zu organisieren, antwortete Demattio im „Burgenland heute“-Interview: „Organisation ist mein Leben. Es macht mir Spaß“. Bei der EU-Wahl im Juni werden die burgenländischen Grünen allerdings keine Kandidatin bzw. keinen Kandidaten stellen.

Landtagswahl: Grüne setzen auf bewährte Themen

Die wichtigste Wahl wird die Landtagswahl in etwas mehr als einem Jahr. Thematisch werde man dabei auf Bewährtes setzen, sagte Demattio. „Wir sind nach wie vor beim Umweltschutz, Klimaschutz natürlich auch. Die Transparenz ist unheimlich wichtig, der Tierschutz sowieso auch und natürlich auch die soziale Gerechtigkeit. Also, das sind unsere Schwerpunkte. Da werden wir uns treu bleiben, und das werden wir auch nach wie vor forcieren“, so Demattio.

Das Wahlziel der Grünen ist es, die absolute Mehrheit der SPÖ zu brechen und selbst in Regierungsverantwortung zu kommen. Gefragt nach eventuellen Koalitionsbedingungen, antwortete die neue Landesgeschäftsführerin: „Da muss ich ehrlich gestehen: So weit sind wir noch nicht. Wir werden das noch besprechen bei uns im Wahlkampfteam, in den Gremien, dass wir einfach sagen, was genau sind unsere Ziele, wo wollen wir hin und wie können wir das dann wirklich gewinnbringend für alle kommunizieren?“

„Wie schaffen wir es, an einem Strang zu ziehen?“

In jedem Fall setzt Demattio auf das Thema Vernetzung und Einigkeit. „Wir werden schauen, wie wir uns positionieren, wie schaffen wir es wirklich alle Gemeinden zusammenzuholen und dass wir schön an einem Strang ziehen können“, so Demattio. Die Grünen haben im Landtag zwei Mandate. Nach dem Wechsel an der Parteispitze übernimmt Anja Haider Wallner im Juni auch Regina Petriks Landtagsmandat.