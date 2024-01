Politik

Puchwein: Keine Absage an Koalition mit FPÖ

Am Dienstag startet der ORF Burgenland eine Interview-Serie zum Superwahljahr 2024. Den Anfang macht SPÖ-Landesgeschäftsführerin Jasmin Puchwein. Während die Bundes-SPÖ eine Koalition mit der FPÖ nach der Nationalratswahl ausschließt, kündigte Puchwein in „Burgenland heute“ an, dass man im Burgenland nach der Wahl 2025 mit allen Parteien Gespräche führen werde.