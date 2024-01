Christophorus 16: 1.156 Einsätze im Vorjahr

Das sind im Schnitt etwa drei Alarmierungen pro Tag und damit ein leichter Rückgang gegenüber dem bisher intensivsten Eisatzjahr 2022 – mehr dazu in Einsatzrekord für Christophorus 16. Erst am Montag hat der in Oberwart stationierte Hubschrauber den insgesamt 17.000 Einsatz geflogen.

Internistische und neurologische Notfälle – meist Herzinfarkte oder Schlaganfälle – waren auch 2023 wieder die häufigsten Einsatzgründe. 194 mal wurde der Notarzthubschrauber zu Unfällen bei der Arbeit, in der Freizeit oder im häuslichen Umfeld gerufen. 69 mal hob der Hubschrauber zu Verkehrsunfällen ab. In Österreich gibt es seit 1983 die ÖAMTC-Flugrettung, mittlerweile mit einem flächendeckenden Netz an Flugrettungsstützpunkten. In diesen vier Jahrzehnten wurden in Summe mehr als 400.000 Einsätze absolviert.