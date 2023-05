Chronik

Flugrettung: Neuer Standort in Zurndorf könnte verlegt werden

Für den neuen Standort der Christophorus Flugrettung im Bezirk Neusiedl am See war zuletzt der Friedrichshof in Zurndorf im Gespräch. Seitens der Grünen und „pro mente“ gibt es allerdings Bedenken, was den Standort betrifft. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) kündigte am Donnerstag im Landtag an, einen Schritt zurück zu gehen.