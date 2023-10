Spektakulärer Brückenbau: Vier neue Brücken für S31

Die Bauarbeiten sind für die Baufirmen eine echte Herausforderung. Neben den in den 1970er Jahren errichteten Brücken der S31 werden derzeit vier neue Talübergänge errichtet. Sie erstrecken sich über eine Länge von rund drei Kilometern. Für den Bau der vier neuen Brücken werden insgesamt 72 Millionen investiert.

Pfeiler bereits errichtet

Die wuchtigen Pfeiler in massiven, starken Fundamenten, die die neue Fahrbahn tragen werden, sind bereits errichtet. Zwischen sieben und zehn Pfeiler werden pro Brücke benötigt, der höchste von ihnen 56 Meter hoch. Seit März schweben bei den Bauarbeiten tonnenschwere Bauklötze über den Tälern von Sieggraben. „Wir haben vor, dass wir in knapp vier Baujahren das Projekt abschließen. 2026 sollen die Talübergänge für den Verkehr freigegeben werden“, so Projektleiter Harald Mayer von der ASFINAG.

Anhand eines sogenannten Taktschiebeverfahrens wird der Großteil der Brückenabschnitte errichtet. Auch für erfahrene Experten ist das eine Herausforderung. „Es ist zwar ein erprobtes System, aber trotzdem immer wieder eine Herausforderung. Man kann sich das so vorstellen, dass wir Brückenteile vor dem Tal betonieren und mit Seilen zusammenspannen. Mit hydraulischen Pumpen schieben wir die bestehenden Pfeiler dann hinaus. Diesen Vorgang wiederholen wir dann so lange, bis die Brücke am anderen Tal-Ende angelangt ist“, so Projektleiter Harald Mayer.

Die alte Fahrbahn einfach zu verbreitern, war aus statischen Gründen nicht möglich. Somit wird der Verkehr Richtung Oberpullendorf künftig auf den neuen Brücken rollen – jener in Fahrtrichtung Eisenstadt auch in Zukunft auf den bestehenden Talübergängen – jeweils mit zwei Fahrbahnen.

Kleineres Spielfeld beim UFC Sieggraben

Betroffen von den Bauarbeiten ist auch der UFC Sieggraben. Um Platz zu schaffen, muss der Sportplatz um siebeneinhalb Meter verkleinert werden. Mit einer Länge von 92 Metern erfüllt man weiterhin die Vorgaben des Verbandes.

„Der Platz wurde vor vielen Jahren errichtet. Es hat sich jetzt aufgrund des Sicherheitsausbaus ergeben hat, dass die Grundgrenzen nicht ganz so sind, wie seinerzeit geglaubt wurde. Wir haben jetzt aber, nach guter Abstimmung mit der ASFINAG und weiteren Baufirmen, uns dazu entschieden, den Platz um siebeneinhalb Meter zu verkürzen. So bleiben wir auf unserem Grundstück“, so Bürgermeister Andreas Gradwohl (SPÖ).