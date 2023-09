Hergovich will als Drehscheibe agieren

Die Angelobung zum Präsidenten des Landtages war für Hergovich ein besonderer Tag – mehr dazu in Hergovich zum neuen Landtagspräsidenten gewählt. „Ich möchte mein Amt als Brückenbauer anlegen: Als Brückenbauer zwischen den Fraktionen hier im Landtag, zwischen der burgenländischen Landesregierung, dem Rechnungshof, der burgenländischen Verwaltung und natürlich dem obersten Souverän – den Burgenländerinnen und Burgenländern“, so Hergovich bei seiner Antrittsrede.

Hergovich kündigte Tag der offenen Tür an

Im Burgenland Heute Interview mit Martin Gasnter ging Hergovich genauer auf seine geplante Demokratieoffinsive ein. Er wolle Schulklassen in den Landtag holen, um mit ihnen über Inhalte zu diskutieren. Außerdem kündigte Hergovich einen Tag der offenen Tür im Landtag an. „Die Burgenländerinnen und Burgenländer sollen so die Möglichkeit haben, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen“, sagte Hergovich, der ankündigte, über die Landtagswahl 2025 hinaus Landtagspräsident bleiben zu wollen.

ORF

Auch ein Social Media Auftritt des Landtags, wie es beispielsweise das österreichische Parlament oder der niederösterreichische Landtag schon hat, sei im Burgenland ein Thema. Hergovich will aber zunächst mit den anderen Fraktionen darüber sprechen und dieses Projekt gemeinsam mit ihnen umsetzen. Den Austausch mit den anderen Fraktionen will Hergovich direkt forcieren. „Es geht darum, dass man mit den Fraktionen schon spricht, wenn man merkt, die Diskussion wird heftiger. Dann kann der Präsident einwirken und für Ruhe sorgen“, sagte Hergovich.

Robert Hergovich im Burgenland Heute Interview

Sechs Jahre Landesgeschäftsführer, zweimal Klubchef

Begonnen hat Hergovich seine Politkarriere als SPÖ-Gemeinderat in seiner Heimatgemeinde Trausdorf (Bezirk Eisenstadt-Umgebung), wo er auch heute noch Vizebürgermeister ist. Im Jahr 2008 zog Hergovich in den Landtag als Abgeordneter ein. In der SPÖ-Parteiorganisation war er sechs Jahre Landesgeschäftsführer. Von 2015 bis 2018 war Hergovich erstmals Klubobmann der SPÖ. Nach einer zweijährigen Zwischenpause, bei der Hergovich bei der Arbeiterkammer arbeitete, wurde Hergovich 2020 erneut SPÖ-Klubchef.

ORF

Im Landtag hat die SPÖ seither beispielsweise die Ausdehnung des Mindestlohnes auf Gemeindeebene, ein neues Tourismusgesetz und ein neues Raumplanungsgesetz mit der umstrittenen Baulandmobiliserungsabgabe beschlossen. Absofort leitet Robert Hergovich – er ist verheiratet und Vater von zwei Kindern – Landtagssitzungen. Seine Vorgängerin Verena Dunst ist nun einfache Abgeordnete.