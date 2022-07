Pappelstadion wird wieder zum Leben erweckt

Fast 70 Jahre lang – seit 1952 – pilgerten die Mattersburger Fußballfans ins Pappelstadion. Sie begleiteten den SV Mattersburg von der Landesliga bis zur Bundesliga. Die Fans erlebten Freud und Leid, Auf- und Abstieg. Bei Spitzenspielen waren mehr als 17.000 Fans im Stadion, bei den letzten Bundesliga-Spielen im Juni 2020 waren es Coronavirus-bedingt keine. Doch so richtig ruhig wurde es erst nach dem Commerzialbank-Skandal. Der SV Mattersburg stellte den Spielbetrieb ein, das Pappelstadion stand von heute auf morgen leer.

MSV 2020 soll ab 2023 im Pappelstadion spielen

Ein Großteil des Inventars wurde versteigert, unter anderem das VIP-Zelt, die Gästetribüne und die Stühle. Vom Glanz früherer Tage ist derzeit nur noch wenig übrig – der Geist von über 1.000 Fußball-Partien ist aber noch zu spüren. Der Nachfolgeverein des SV Mattersburg, der MSV 2020, soll ab kommendem Jahr im Pappelstadion trainieren und spielen.

Das Stadion gehört mittlerweile der Stadtgemeinde Mattersburg. Mehr als eine Million Euro hat die Gemeinde bisher investiert – in die Ablöse aus der Konkursmasse und in die Wiedererrichtung der Infrastruktur.

Vielseitige Verwendung des Stadions geplant

Derzeit ist im oberen Stock des Vereinshauses die Polizei eingemietet. Das Stadion wird also schon jetzt anderweitig verwendet – und soll auch in Zukunft nicht nur für Fußballspiele des MSV 2020 da sein. „Grundsätzlich dient natürlich ein Fußballstadion dem Fußballsport. Es sind aber auch andere Sportarten auf den Nebenanlagen möglich. Wir haben auch Anfragen von American Football oder Baseball – keine Trainingsmannschaften, sondern einzelne Spiele. Da ist aber noch keine Entscheidung gefallen. Wir haben auch schon eine Anfrage für die nächsten Landesfeuerwehr-Wettkämpfe und es gibt zum Beispiel auch Veranstaltungen im kulturellen Bereich“, so Karl Aufner, Amtsleiter Stadtgemeinde Mattersburg.

Auch im SVM-Cafe soll Betrieb wieder aufgenommen werden

Das ehemalige SVM-Cafe dient derzeit als Covid-19-Teststation für den gesamten Bezirk. „Solange die Pandemie anhält, werden wir auch diese Teststation aufrechterhalten. Es ist aber schon langfristig gedacht, hier wieder eine Gastronomie möglich zu machen. Wer der Betreiber sein wird, ob vielleicht der Verein selbst oder doch ein gewerblich konzessionierter Betrieb, das ist noch nicht entschieden“, so Aufner. Das Pappelstadion in Mattersburg wird nach mehr als zwei Jahren im Dornröschen-Schlaf Schritt für Schritt wieder zum Leben erweckt.