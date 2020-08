SV Mattersburg: Das Ende einer Ära

Der SV Mattersburg wurde 1922 als einer der ersten Fußball-Klubs des Burgenlandes gegründet. Die Farben Grün und Weiß prägten nicht nur eine Stadt. Spätestens mit dem Aufstieg im Jahr 2000 in die 1. Division stand mindestens ein ganzer Bezirk hinter dem Klub. Mit der Rückkehr von Didi Kühbauer begann ein ungeahnter Höhenflug, der 2003 vor knapp 10.000 Zusehern zum Aufstieg in die höchste Spielklasse, die Fußball-Bundesliga, führt.

Durchschnittlich 12.000 Zuschauer im Stadion

Das Burgenland hatte, nach Eisenstadt und Neusiedl am See, wieder einen Klub in der Bundesliga. Zu dieser Zeit waren bei den Heimspielen des SVM im Mattersburger Pappelstadtion durchschnittlich fast 12.000 Zuschauer dabei, um die Mannschaft anzufeuern. Große und vor allem treue Fanklubs waren die Folge.

Stadthallenturnier, ÖFB-Cup-Finale und Europacup

Im Jahr 2005 folgte ein weiterer Höhepunkt der Vereinsgeschichte: beim traditionellen Stadthallenturnier in Wien hieß der Sieger SV Mattersburg. Von da an ging es Schlag auf Schlag. 2006 und 2007 zogen die Mattersburger in das österreichische Cup-Finale ein und qualifizierten sich damit für den Europacup. Plötzlich war Mattersburg auch international vertreten.

Abstieg und Wiederaufstieg in die Bundesliga

Unvergessen blieb der schmerzhafte Abstieg im Jahr 2013. Es schien, als sei der SVM gerettet zu sein, allerdings fiel er am letzten Spieltag von Platz sieben auf Platz zehn zurück. Die Rückkehr in die Bundesliga ließ aber nicht lange auf sich warten. Zwei Jahre nach dem Abstieg gelang der neuerliche Wiederaufstieg. Es folgten fünf weitere Jahre, in denen sich der Verein in Österreichs höchster Spielklasse halten kann.

Noch vor einem Monat konnte man den Klassenerhalt sichern und mit diesem Erfolg Euphorie im Pappelstadion und bei den Fans versprühen – mehr dazu in SVM-Saisonbilanz: Klassenerhalt geschafft. Der Skandal rund um den Hauptgeldgeber, die Commerzialbank Mattersburg, riss den Verein aber schließlich in den Konkurs. Burgenlands erfolgreichster Fußballklub ist damit, zwei Jahre vor dem 100-Jahr-Jubiläum, Geschichte – mehr dazu in SV Mattersburg stellt Spielbetrieb ein.