Special Olympics: Der große Eröffnungstag

Es ist das größte sportliche Event, das heuer im Burgenland stattfindet: 1.800 Sportlerinnen und Sportler sind am Donnerstag im Südburgenland eingetroffen – mehr dazu in Großer Anreisetag der Special Olympics. Der offizielle Startschuss für die 8. „Nationalen Special Olympics Sommerspiele“ fällt am Freitag um 19.00 Uhr, wenn Bundespräsident Alexander Van der Bellen seine Eröffnungsrede hält.

Den Livestream zur Eröffnungsfeier der Special Olympics finden Sie ab 19.00 Uhr auf burgenland.ORF.at

Bereits tagsüber finden am Freitag an fast allen Sportstätten sportliche Bewerbe statt, so etwa Schwimmen im Freibad Oberwart oder auch Vorbewerbe im Boccia in der Messehalle Oberwart. Auf der Leichtathletikarena in Pinkafeld gab es am Vormittag bereity die ersten Laufbewerbe, gegen Mittag starten die Vorbewerbe für Tennisballwurf.

ORF

Ein Abend im Zeichen der Diversität

An der Eröffnungsfeier in der Messehalle Oberwart nehmen rund 4.500 Personen teil, die Sportlerinnen und Sportler mit ihrem Trainerstab sowie zahlreiche Angehörige. Der Abend wird im Zeichen der burgenländischen Diversität und Multikulturalität stehen. Drei Tanzgruppen burgenländischer Volksgruppen haben eine inklusive Choreografie mit beeinträchtigten Menschen einstudiert. Ein besonderer Höhepunkt der Eröffnungszeremonie ist der olympische Eid von Special Olympics: „Ich will gewinnen – aber wenn ich nicht gewinnen kann, dann werde ich es mutig versuchen“.