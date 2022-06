Special Olympics in neun Tagen im Burgenland

Die Sportler/Innen kämpfen an fünf Austragsorten um Medaillen, wobei die Freude am Sport und das gemeinsame Miteinander im Vordergrund stehen. Die meisten Wettbewerbe bei den nationalen Special Olympics-Sommerspielen werden in Oberwart stattfinden -etwa Schwimmen und Tennis. Schauplatz der Leichtathletik ist Pinkafeld. In Stegersbach stehen Golf und Reiten auf dem Programm, in Parndorf Bowling, in Großpetersdorf Volleyball.

Die Gemeinden seien bestens vorbereitet. „In den vergangenen Monaten, oder über Jahre, haben wir 2,7 Millionen der Stadt Oberwart in die Hand genommen, um den Stocksportverein und den Union Tennis-Verein zu verlegen und neue Sportstätten zu schaffen“, so Oberwarts Bürgermeister Georg Rosner(ÖVP). „Wir haben ja mit der Leichtathletikanlage in Pinkafeld, die erste wettkampfgerechte Leichtathletikanlage des Burgenlandes gehabt“, sagte Pinkafelds Bürgermeister Bürgermeister Kurt Macek (SPÖ).

„Herzlichkeit und Wir-Gefühl“

Wie sich das Burgenland auf diese sportliche Großveranstaltung vorbereitet hat, das habe Vorbildcharakter, sagte Peter Ritter, Präsident von Special Olympics-Österreich. „Wenn dies ein Standard wäre, wäre ich sehr glücklich, dass das dann so funktioniert. Weil es ist die Herzlichkeit vorhanden, die Großzügigkeit, das Entgegenkommen und das Wir-Gefühl“, so Ritter.

Das Burgenland profitiert von dieser Veranstaltung in vielerlei Hinsicht, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). „Der Nebeneffekt, dass sich das Burgenland auch in dieser Art und Weise präsentieren kann, ist zwar nett – aber in Wirklichkeit stehen die Athletinnen und Athleten im Vordergrund“, so Doskozil. Am 23. Juni erfolgt die Anreise der 1.800 Athlet/Innen und 600 Betreuer/Innen. Am 24. Juni werden die Spiele eröffnet. Die Wettkämpfe finden vom 25. bis 27. Juni statt.