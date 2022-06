ORF Burgenland

„Special Olympics“: Umfangreiche Berichterstattung

Am Donnerstag beginnen die „8. Nationalen Special Olympics Sommerspiele“, die erstmals im Burgenland stattfinden. Der ORF Burgenland widmet den Spielen, die im Raum Oberwart und in Parndorf ausgetragen werden, einen großen Schwerpunkt in der Berichterstattung.