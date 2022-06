Region profitiert von Special Olympics

Die Sportlerinnen und Sportler werden von Trainern, Betreuern und Delegierten begleitet. In Summe sind es mehr als 2.400 Menschen, die in den kommenden Tagen bis zum 28. Juni Quartier und Verpflegung brauchen. Alle Hotels rund um die Veranstaltungsorte Oberwart, Pinkafeld, Großpetersdorf, Stegersbach und Parndorf sind ausgebucht. Einige Delegationen müssen in die Steiermark ausweichen.

Hotelier: Großereignis heuer besonders willkommen

Der Hotelier Hans Martin Simon in Bad Tatzmansdorf ist Gastgeber für 48 Delegierte. Für ihn ein sehr willkommenes Geschäft. Es treffe sich heuer besonders gut, dass diese Großveranstaltung im Südburgenland stattfinde, so Simon. Die Reiselust der Österreicher habe sich heuer doch eher mehr ins Ausland verschoben, also sei diese Veranstaltung natürlich herzlich willkommen.

Auch der Bad Tatzmannsdorfer Gastronom Herbert Treiber bezeichnete die Special Olypmpics als Bereicherung für die ganze Region. Er sei „absolut überzeugt“ davon, dass der Ort profitiere, man habe das auch schon im Vorfeld gesehen als alle für die Organisation und Planung Verantwortlichen schon da gewesen seien. Es seien jetzt Gott sei Dank alle Häuser ausgebucht, so Treiber.

Nicht nur Tourismus profitiert

Das Mittagessen bekommen die Teilenehmerinnen und Teilnehmer – aber auch Angehörige, Helfer und Besucher – in der Messehalle Oberwart: 1.500 Portionen werden dort täglich angeboten. Von den Special Olympics profitieren aber auch Veranstaltungstechniker, Entsorgungsbetriebe und Transportunternehmen. Ab Freitag werden in 15 Bewerben Medaillen vergeben.