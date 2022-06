Großer Anreisetag der Special Olympics

Das Zentrum der Spiele ist Oberwart, hier werden die Bewerbe in 11 der 15 Sportarten ausgetragen, darunter Radsport, Fußball, Stocksport, Schwimmen und Tennis. Das zweite Wettkampfzentrum ist Pinkafeld, wo die Leichtathletik-Bewerbe stattfinden. In Stegersbach werden die Bewerbe im Golf und Reitsport ausgetragen. Die Bowling-Wettkämpfe finden in Parndorf statt.

Einen Tag vor der Eröffnung führte der Fackellauf mit dem Special-Olympics-Feuer durch das Burgenland: In Eisenstadt wurde der Staffellauf stimmungsvoll und lautstark von Polizeischülern aus ganz Österreich unterstützt. Die Fackel wird am Freitag durch das Südburgenland getragen, um rechtzeitig bei der Eröffnung in Oberwart zu sein.

Nach monatelanger Vorbereitung geht es los

Aus ganz Österreich kamen am Donnerstag die Gruppen in der Messehalle an. Dort konnte man sich die offizielle Akkreditierung, die Startnummer und alle Informationen für den Verlauf der Spiele abholen. Nach monatelanger Vorbereitung können die Sportbewerbe endlich beginnen. „Es sind alle Sportlerinnen und Sportler sehr aufgeregt. Wir haben noch vergangene Woche unser Trainingslager in Oberpullendorf gehabt. Wir wurden wirklich gut eingestimmt“, so Betreuerin Renate Pristach.

Die Organisatoren haben bis zur Eröffnung alle Hände voll zu tun. Ob Neulinge oder Special-Olympics-Veteranen – alle Mitarbeiter sind mit Freude dabei. „Das Engagement, mit dem die Sportler teilnehmen und dabei – egal ob man Erster oder Letzter wird – immer eine Freude daran haben, da bekommt man einfach etwas zurück. Da ist man gerne dabei“, so die Freiwillige Helferin Kathinka van Zuylen.

Auf den Sportstätten herrschte am Donnerstag ebenfalls Hochbetrieb. Zum Teil wurde am Donnerstag auch bereits trainiert. Beim Tennis oder auf der Radstrecke wurden letzte Arbeiten heute abgeschlossen. In der großen Halle herrschte die Ruhe vor dem Sturm. 4500 Gäste werden am Freitag die Eröffnung vor Ort mitverfolgen.