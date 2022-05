Unwetter forderte Feuerwehren erneut

Das Unwetter nahm am Freitag gegen 21.30 Uhr seinen Lauf. Vor allem rund um die Gemeinden Mogersdorf, Kalch, Weichselbaum, Königsdorf, Jennersdorf, Heiligenkreuz, Rosendorf, Poppendorf und Zahling waren die Helferinnen und Helfer im Einsatz. Nach einer Überflutung musste die Landesstraße – L116 – für rund zwei Stunden gesperrt werden, sagte Abschnittsfeuerwehrkommandant Christian Schwartz. „Die Landstraße war teilweise bis zu einem dreiviertel Meter überflutet – zahlreiche Felder ebenso. Einzelne Autos wurden auf der Straße von den Wassermassen überrascht“, so Schwartz.

In Mogersdorf wurde ein Pkw von den Wassermassen eingeschlossen. Der Lenker aus dem Bezirk Güssing musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann blieb unverletzt. Mit Radladern und Traktoren wurde der Schlamm von den Straßen entfernt. Insgesamt standen im Bezirk Jennersdorf 18 Feuerwehren im Einsatz – davon waren alleine in Mogersdorf acht Feuerwehren mit elf Fahrzeugen im Einsatz.

Video vom Einsatz der FF Mogersdorf

Weitere Aufräumarbeiten am Samstagvormittag

Samstagvormittag setzten die Feuerwehren die Aufräumarbeiten fort. So war am Samstagvormittag der Keller einer OSG Siedlung überflutet, weitere Keller standen noch unter Wasser und vermurte Straßen wurden gereinigt. Insgesamt waren in den Bezirken Güssing und Jennersdorf noch zirka 20 Feuerwehren mit Aufräumarbeiten beschäftigt.

Bezirk Güssing zum dritten Mal betroffen

Auch der Bezirk Güssing kam nicht zur Ruhe. Bereits zum dritten Mal in dieser Woche zogen auch hier heftige Gewitter über die Ortschaften. Wieder ein Hotspot waren die Ortschaften Rohr und Sulz. Ebenso betroffen waren aber auch Tobaj, Gamischdorf, Heugraben, Gerersdorf, Heugraben, Stegersbach und Olbendorf.

Wieder wurden Straßen und Keller überflutet, wieder wurden Unmengen an Erde und Geröll angeschwemmt, die in mühsamer Arbeit von den Freiwilligen Feuerwehren aber auch von vielen Privatpersonen entfernt werden mussten. Bagger, Traktoren mit Frontladern und Kippmulden wurden bereit gestellt, um den Schlamm zu beseitigen, bevor die Straßen gewaschen werden konnten.