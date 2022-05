750.000 Euro Schaden nach Unwettern

Österreichweit ist laut Hagelversichung ein Schaden von rund 1,8 Millionen Euro entstanden. Die betroffene Fläche liege insgesamt bei rund 9.500 Hektar – davon fast ein Drittel im Burgenland. Rund 3.000 Hektar an landwirtschaftlichen Kulturen waren von den Unwettern betroffen. Darunter unter anderem Ackerkulturen wie Mais, Soja und Kürbis, aber auch der Obst- und Weinbau. Alleine im Burgenland lag die geschätzte Schadenssumme bei rund 750.000 Euro. Betroffen waren vor allem die Bezirke Oberwart und Güssing.

FF Wiesen

Enorme Niederschlagsmengen in kurzer Zeit

Im Burgenland gab es laut Hagelversicherung am Dienstagabend Niederschlagsmengen von mehr als 50 Liter in 30 Minuten. Neben den bereits genannten Bezirken Güssing und Oberwart, musste auch im Nordburgenland die Feuerwehr nach Unwettern ausrücken. Dort war vor allem der Bezirk Matterburg betroffen – mehr dazu in Heftige Unwetter über Bezirk Mattersburg.