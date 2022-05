Auszeichnungen am Tag der Feuerwehr

Doskozil wurde für seine frühere Tätigkeit bei der Freiwilligen Feuerwehr Kroisegg (Bezirk Oberwart) mit dem Silbernen Verdienstzeichen geehrt. Er betonte dabei die Bedeutung der Feuerwehr und hob neben ihrer Sicherheitsfunktion auch die „enorm wichtige gesellschaftspolitische Rolle“ hervor. Im Zusammenhang mit aktuellen Entwicklungen wie der Pandemie und der Lage in der Ukraine sei die Bedeutung der Feuerwehren größer denn je, so Doskozil.

Bgld. Landesmedienservice

„Die Freiwilligen Feuerwehren leisten großartige Arbeit für die Allgemeinheit – und das ehrenamtlich. Um dieses funktionierende System beneiden uns andere Staaten. Daher gab und gibt es mit mir keine Diskussionen über die Berechtigung der Feuerwehrstrukturen – nur darüber, wie wir uns optimal auf zukünftige Herausforderungen vorbereiten und die Feuerwehren zusätzlich stärken können", so Doskozil.

Landesfeuerwehrkommandant wird im Juni gewählt

Nach der Ende April abgeschlossenen Wahl der Bezirksfeuerwehrkommandanten, Stellvertreter und Abschnittsfeuerwehrkommandanten bleibt noch die Wahl des Landesfeuerwehrkommandanten am 18 Juni. Damit sind dann die Wahlen der Feuerwehrkommandos im Burgenland abgeschlossen. Auch Landesfeuerwehrreferent Heinrich Dorner betonte am Tag der Feuerwehr die Bedeutung der Institution. „Auch während der Corona-Pandemie war und ist auf die Feuerwehren immer zu 100 Prozent Verlass, das zeigt auch die Einsatzbilanz 2021 eindrucksvoll", so Dorner.

15 Millionen Euro zusätzlich vom Bund

Landesfeuerwehrkommandant Alois Kögl verwies in einer Rede ebenfalls auf die herausfordernden Zeiten im Zuge der Corona-Pandemie. Auch er betonte, dass die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr jederzeit und voll umfänglich gegeben war. Auch ÖVP-Landesparteiobmann Christian Sagartz sprach am Tag der Feuerwehr vom „unbezahlbaren Einsatz“ der Feuerwehrmitglieder. Sagartz verwies auf zusätzliche 15 Millionen Euro aus dem Katastrophenfonds der Bundesregierung, mit denen der Ankauf von Einsatzfahrzeugen und Ausrüstung unterstützt werde.