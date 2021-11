Chronik

Neues Wahlrecht Thema beim Feuerwehrtag

Der 33. Landesfeuerwehrtag fand am Samstag im Rahmen der Feuerwehr- und Genussmesse am Informgelände in Oberwart statt. Schwerpunkte der Tagung waren die Leistungsberichte des Landesfeuerwehrverbandes der vergangenen Jahre und Vorträge zum neuen Wahlrecht.