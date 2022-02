Schlepper im Burgenland festgenommen

Das berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Donnerstag. Die Autobahnpolizei hielt den 28-jährigen bulgarischen Lenker gegen 9.30 Uhr am Mittwoch auf der Burgenland-Schnellstraße S31 bei einem Parkplatz an. Im Fahrzeuginnenraum saßen vier Personen, im Kofferraum eine weitere. Der Schlepper wurde festgenommen. Die Erhebungen durch die Polizei sind noch im Gange.

In den vergangenen Wochen kam es wiederholt zu Vorfällen beim Versuch, Flüchtlinge illegal über die Grenze nach Österreich zu schleusen – mehr dazu in Wiederholt Schlepper-Vorfälle an Grenze zu Ungarn. Der traurige Höhepunkt war der Tod zweier Männer in einem Kastenwagen – mehr dazu in Zwei tote Flüchtlinge: Schlepper weiter auf der Flucht.