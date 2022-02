Chronik

Prozess: Brandstiftung in Sieggraben

Um einen dramatischen Fall von Brandstiftung geht es am Montag bei einem Strafprozess in Eisenstadt. Angeklagt ist ein 47-jähriger Burgenländer – Ehemann und Vater. Er hat gestanden, Anfang November das Haus seiner Familie in Sieggraben angezündet zu haben.