Nach Brand: Mutter steht vor dem Nichts

Bei einer guten Freundin fand Daniela mit ihren kleinen Kindern vorübergehend eine Bleibe. Das Wohnhaus der Familie ist vor zehn Tagen in Flammen aufgegangen, angezündet mutmaßlich von ihrem Mann – mehr dazu in Familienhaus zerstört: Brandstifter gefasst und in Sieggraben: Polizei bestätigt Brandstiftung.

„Er hat seinen Kindern die Existenz genommen. Wenn er nur mir schaden will – aber wie kann ich meinen eigenen Kindern alles wegnehmen“, so die Frau. Daniela wollte sich nach zwölf Jahren Ehe scheiden lassen. Sie sprach von extremer Eifersucht, von Psychoterror. „Als ich zur Polizei bin und eine Wegweisung ausgesprochen wurde, wurde er auch übergriffig“, so die Frau.

ORF

Wegweisung wurde zurück genommen

Diese Wegweisung wurde aber schon nach kurzem von der zuständigen Sicherheitsbehörde, der Bezirkshauptmannschaft Mattersburg wieder zurück genommen. „Mir wurde anscheinend nicht genug Glauben geschenkt. Mir wurde zugesagt, dass die Wegweisung ganz bestimmt nicht fallen gelassen wird und trotzdem war es so – aufgrund des Gespräches mit meinem Mann, anscheinend hat das mehr gewogen“, sagte Daniela.

BH: „Zurücknahme der Wegweisung war wohlüberlegt“

Der Bezirkshauptmann von Mattersburg, Werner Zechmeister, erklärte dazu, er wolle den Fall nicht kommentieren. Telefonisch fügte er dann doch hinzu: „Die Zurücknahme der Wegweisung ist wohlüberlegt gewesen. Ich war in Sorge, dass sich der Ehemann etwas antut, wenn man ihm die Familie wegnimmt.“ Die Frau hätte die Möglichkeit gehabt, bei Gericht eine einstweilige Verfügung gegen ihren Mann zu beantragen – das habe sie allerdings nicht gemacht, so der Bezirkshauptmann.

„Wenn die Wegweisung gehalten hätte, hätte ich gehofft, dass meine Kinder und ich zur Ruhe kommen können und mein Mann auf den Boden der Tatsachen zurück und einmal munter wird. Als die Wegweisung aufgehoben wurde, hat er mich ausgelacht und gesagt, dass mir keiner glaubt“, so Daniela.

ORF

Dankbar für Hilfe

Bald darauf brannte das Haus. Daniela lässt sich mittlerweile juristisch beraten. Rechtsanwalt Nikolaus Mitrovits auf die Frage, ob eine einstweilige Verfügung des Gerichts eine Option gewesen wäre: „Da frage ich die Sicherheitsbehörde, warum soll meine Klientin dann den einstweiligen Rechtsschutz suchen und ein Gefährdungspotential bescheinigen können, wenn selbst die Behörde dies nicht angesehen hat“, so Rechtsanwalt Nikolaus Mitrovits.

Der mutmaßliche Brandstifter ist geständig und in U-Haft. Daniela steht mit ihren Kindern finanziell vor dem Nichts. Es sind Freunde, aber auch anonyme Spender, die Daniela jetzt unterstützen. „Ich bin sehr dankbar, dass es Leute gibt, die hilfsbereit sind. Die Hilfsbereitschaft ist sehr groß und wir sind wirklich dankbar“, so die Frau.