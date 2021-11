Gewalt beenden: Männerberatung in Oberwart

Gewalt gegen Frauen ist ein Männerproblem – darin sind sich Männer- und Frauenberatungsstellen einig. Daher muss man zur Lösung auch bei den Männern ansetzen, ist Christian Scambor von der Männerberatung überzeugt: „Wir wollen verhindern, dass sich männliche Identitäten in Richtung Gewalt entwickeln. Das verweist auch auf die Wichtigkeit von Burschenarbeit, wo man einfach an den Geschlechterrollen arbeitet, in Schulen, Workshops. Da liegt schon eine Lösung für die nächste Generation.“

Krisenberatung Männerinfo: 0800 400 777 (telefonische Krisenberatung rund um die Uhr mit erfahrenen Männerberatern aus ganz Österreich – anonym, vertraulich, kostenlos)

Nicht warten bis der Hut brennt

Das Büro der Männerberatung in Oberwart wird vom Land Burgenland und von der Steiermark mitfinanziert. Im Vorjahr haben bis zu drei Mitarbeiter 60 Fälle mit 400 Beratungen betreut. Bei der Hälfte davon ging es um Gewalt. Die andere Hälfte betraf andere Themen wie etwa Trennung und Obsorge. Man biete Männern in akuten Krisensituationen konstruktive Hilfe an, so Scambor: „Wenn man Probleme hat, ist es intelligent und männlich, sich Unterstützung und Support zu organisieren. Und das machen wir. Also man braucht nicht warten, bis der Hut brennt.“

Nein zu Gewalt muss in Bewusstsein der Gesellschaft

Das Nein zur Gewalt gegen Frauen müsse noch stärker im Bewusstsein der Gesellschaft verankert werden, das würde schon die Statistik belegen, so Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ): „Wenn man sich anschaut, dass mittlerweile jede fünfte Frau, also 20 Prozent der Frauen, ab ihrem 15. Lebensjahr körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt ist, jede dritte Frau musste seit ihrem 15. Lebensjahr irgendeine Form von sexueller Belästigung erfahren. 2020 sind in Österreich laut polizeilicher Kriminalstatistik 31 Frauen ermordet worden.“ Anti-Gewaltprojekte könnten Gewalt zwar nicht vollständig verhindern, man gehe aber davon aus, dass man die Rückfallquote halbieren könne, so die Experten der Männerberatung.

Heuer schon 26 Frauenmorde in Österreich

Erst am Montag wurde die Leiche einer erschlagenen Frau auf den Stufen der Bezirkshauptmannschaft Villach abgelegt – mehr dazu in Tote Frau in Villach: Geständnis. Im Burgenland wird vermutet, dass der mutmaßliche Brandstifter in Sieggraben das Haus als Reaktion auf eine im Raum stehende Trennung angezündet hat – mehr dazu in Familienhaus zerstört: Brandstifter gefasst.