257 Neuinfektionen, 2.661 Personen in Quarantäne

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 39 (-3) an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich zwölf Personen in intensivmedizinischer Behandlung. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 557,10.

31.760 Personen sind bereits genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 33.838.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 236.109 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 156.802 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.

Long-Covid in der „Radio Burgenland“-Sprechstunde

Die Langzeitfolgen einer CoV-Infektion können teils schwer sein. Der Neurologe und Long-Covid-Spezialist Michael Stingl spricht vom „vierten G“: „Grauslich chronisch krank“. Der medizinischer Direktor der KRAGES, Internist Gerhard Puhr, klärte auf Radio Burgenland über die Langzeitfolgen auf – mehr dazu in Long-Covid: Wenn Corona chronisch wird.