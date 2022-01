PCR-Testergebnisse ohne Auswertung

Betroffene bekamen ohne Abgabe der zuvor gemachten Probe zwischen 5.00 und 8.00 Uhr ein negatives Ergebnis zugestellt. Österreichweit wurden rund 3.400 Fälle gemeldet. Die Betroffenen wurden per SMS informiert. An einer Lösung werde gearbeitet. Betroffene werden gebeten erneut einen entsprechenden Gurgeltest zu machen – mehr dazu in Massive Probleme bei PCR-Tests.

296 Neuinfektionen im Burgenland

Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es seit Mittwoch 296 Neuinfektionen. In den Krankenhäusern werden derzeit 44 an Covid-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon befinden sich 13 in intensivmedizinischer Behandlung. Das Burgenland hat zwei Todesfälle zu beklagen.

2-G: Polizei kontrolliert

Während die Infektionszahlen weiter steigen, verstärkt die Polizei auch den „Kontrolldruck". Die Beamten überprüfen seit Wochenbeginn auch im Burgenland verstärkt die Einhaltung 2-G-Regeln – im Handel und auf der Straße.