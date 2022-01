Immer mehr PCR-Tests werden durchgeführt

Rund 20.000 PCR Tests sind am vergangenen Wochenende nur in den Apotheken durchgeführt worden. Zurückzuführen auf den Schulstart und viele Urlaubsrückkehrer. Von einer großen Herausforderung spricht Magdalena Müntz von der Salvator Apotheke in Eisenstadt. Eine Überlastung habe es aber nicht gegeben, so Müntz.

Verzögerungen bei Auswertungen im Einzelfall

Bis auf ein paar Einzelfälle habe auch die Auswertung der Tests zeitkonform funktioniert. „Also bei uns hat das sehr gut funktioniert mit der Auswertung. Wir haben ein sehr flexibles Labor, das uns eine spätere Abholung ganz kurzfristig auch noch ermöglicht hat. Unsere Mitarbeiter sind alle länger geblieben. Wir haben jeden getestet, der gekommen ist. Das war uns wichtig“, so Müntz.

ORF

Um der Nachfrage auch in den nächsten Wochen nachkommen zu können, werden alle Kapazitäten in der Apotheke aufgestockt. Das bedeute mehr Mitarbeiter einzuteilen, auch am Wochenende. Das bedeute länger bleiben und Überstunden zu machen und ein großes Depot an Materialien zu haben, sagte Müntz. Im Gegensatz zu anderen Bundesländern gäbe es auch keinen Mangel an Test-Materialen.

Land hat PCR-Testangebot erweitert

Von genügend Test-Kapazitäten in allen Bereichen spricht auch Nicole Bartl vom Koordinationsstab Coronavirus des Landes. „Das Burgenland ist auf jeden Fall gerüstet. Wir haben bereits vor Weihnachten begonnen unsere Testkapazitäten auszuweiten. Einerseits haben wir die Testkapazitäten für die PCR-Gurgeltests bereits erweitert. Andererseits haben wir ein landeseigenes Labor installiert, das jetzt in der Pilotphase bis zu 21.000 PCR-Tests pro Woche ausweiten kann – mit Steigerungspotenzial“, sagte Bartl. Das Land ist laut Bartl pro Woche für die Auswertung von rund 75.000 PCR Tests zuständig.