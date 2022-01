2-G-Kontrollen im Handel ohne Probleme

Im McArthur Glen Designer Outlet in Parndorf gibt es rund 130 Geschäfte. In jedem einzelnen müssen die Kundinnen und Kunden seit Dienstag auf einen 2-G-Nachweis kontrolliert werden. In den Geschäften wurde das beim ORF-Burgenland-Lokalaugenschein auch gemacht. Jeder Shop-Partner sei dafür verantwortlich, dass er nach dem Nachweis fragt, so Center-Manager Mario Schwann.

Zentrale Anlaufstelle für Nachweis geplant

Das passiere im Eingangsbereich oder an der Kassa. Man habe die Vorgaben mitgetragen. „Für uns ist es wichtig, dass es keinen neuen Lockdown gibt. Und entsprechend sind wir da im Austausch mit unseren Markenpartnern“, sagte Schwann.

Jeden Tag strömen Tausende Kundinnen und Kunden in das Outlet-Center – das bedeutet auch tausende Kontrollen. In naher Zukunft wird möglicherweise eine einzige Kontrolle pro Kunde reichen. In einigen Shoping-Centern in Österreich werde das bereits praktiziert – ob das Bänder seien oder das Stempeln, wo man eine zentrale Anlaufstelle habe. „Wir sind aber gerade dabei, das auszuarbeiten und entsprechend in die Umsetzung zu bringen“, so Schwann.

Machen Kontrollen an der Kassa Sinn?

Die neue Verordnung gilt in allen Geschäften, außer in jenen für den täglichen Bedarf. Im Leuchtengeschäft in Neusiedl am See muss kontrolliert werden. Die in der Verordnung festgelegte Regel, dass die Kunden auch erst an der Kasse kontrolliert werden können, sorgt hier für Verwunderung. „Bei der Bezahlung ergibt das natürlich keinen Sinn oder, wenn ich meinen Kunden jetzt 15 Minuten lang berate und er weigert sich das vorzulegen. Wenn er mir bei einem unterschriebenen Lieferschein sagt, dass er doch nicht geimpft oder genesen ist, dann müsste ich ihm die Ware wieder wegnehmen. Also das ist komplett sinnbefreit“, hieß es aus dem Lichtprojekt in Neusiedl am See.

Gleich beim Eintreten kontrollierte auch die Mitarbeiterin eines Kleidergeschäfts in der Neusiedler Hauptstraße. Die Kundinnen und Kunden fanden das in Ordnung. Nach wie vor besteht aber die Sorge, dass wegen der Kontrollen auch weniger Kundschaft ins Geschäft kommt. „Es kann schon sein, dass sich die Leute dann doch nicht so trauen oder so viel unterwegs sind. Wir hoffen es nicht"

Die Polizei verschärft nun österreichweit ihre Kontrollen der 2G-Regel. Überprüft werden nicht nur die Kundinnen und Kunden, sondern auch die Betriebe, ob sie genau hinschauen.