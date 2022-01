Verstärkte 2-G-Kontrollen durch Polizei

Seit Dienstag muss der Handel die Einhaltung der 2G-Regel kontrollieren – mehr dazu in Start für 2-G-Kontrollpflicht im Handel. Unterstützend wirkt mittlerweile auch die Polizei mit. Mit normalen Streifen und mit Schwerpunktaktionen wird auch auf der Straße kontrolliert, so wie am Mittwoch zum Beispiel in der Fußgägnerzone in Eisnestadt.

Lockdown für Ungeimpfte, 2-G-Regel in Handel und Gastro

Nach wie vor gelte für ungeimpfte Personen ja ein Lockdown, sagte Polizeisprecher Helmut Marban. Da seien natürlich auch die entsprechenden Kontrollen ein Thema. Aber auch im Handel und in der Gastronomie würden die 2-G-Bestimmungen gelten und auch da werde von der Polizei kontrolliert, so Marban.

ORF

Einzelhändler sind verpflichtet von den Kunden und Kundinnen einen 2G-Nachweis zu verlangen. Hingewiesen wird auch auf die Maskenpflicht im Freien – sollte ein 2-Meter-Abstand nicht eingehalten werden können. Der Großteil der Bevölkerung zeige für die Kontrollen laut Polizei Verständnis. Es sei notwendig, um aus der Pandemie wieder hinauszukommen, so der Tenor.

Keine Personalprobleme durch zusätzliche Kontrollen

Die Verletzung der Maskenpflicht schlägt sich mit einem Organmandat nieder – wobei die Polizei aktuell noch milder gestimmt ist. Zeigen die Menschen trotz Aufforderung kein Verständnis, kostet das 90 Euro – kommt es zu einer Strafanzeige, wird es teurer. Die erste Zwischenbilanz der Polizei fällt aber positiv aus. Es seien kaum Übertretungen passiert, sagte Polizeisprecher Marban. Wenn, dann habe die Strategie, mit den Leuten zu sprechen und sie auf ihre Verfehlungen hinzuweisen, gut funktioniert und zum Erfolg geführt. Das sei im Burgenland eine eingespielte Sache und werde auch so weitergehen, so Marban.

ORF

Die zusätzlichen Kontrollen der Covid-Maßnahmen stellen die Polizei in manchen Bundesländer, wie in Salzburg oder in Oberösterreich, vor Personalprobleme. Im Burgenland sei das nicht der Fall, so Marban. Derzeit sei das kein Thema, man komme mit den jetzigen Kräften durchaus aus, sagte Marban.