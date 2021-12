Auch zu Silvester: Gastrosperrstunde noch früher

Die Gastronomie muss ab 27. Dezember um 22.00 Uhr sperren. Diese neue Regel gilt auch zu Silvester. Das gab Chief Medical Officer Katharina Reich von der gesamtstaatlichen Covid-Krisenkoordination (GECKO) am Mittwoch nach einem Krisengipfel im Bundeskanzleramt bekannt. Generell wird von Silvesterfeiern abgeraten. Vier Länder werden künftig als Virusvariantengebiet eingestuft.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), Vizekanzler Werner Kogler, Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (beide Grüne) sowie Tourismusministerin Elisabeth Köstinger und Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (beide ÖVP) berieten zuvor mit dem GECKO-Expertenteam sowie den per Videokonferenz zugeschalteten Landeshauptleuten. Die Entscheidungen seien „einhellig“ getroffen worden, so Reich – mehr dazu in news.ORF.at.

Tests und Impfungen auch über Feiertage

Die Test- und Impfkapazitäten sollen auch während der Feiertage aufrechterhalten bleiben, so Reich – mehr dazu in Ein Todesfall und 74 Neuinfektionen und BITZ: Testen und Impfen auch über die Feiertage.

Doskozil appelliert Maßnahmen einzuhalten

Von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hieß es am Mittwoch dazu, Bund und Länder seien sich einig gewesen, dass Omikron ein erhebliches Problem darstelle, auf das es sich vorzubereiten gelte. Doskozil appelliert an die Bevölkerung, sich auch an den Feiertagen an die Maßnahmen zu halten und keine Risiken einzugehen. Das Land treffe intern bereits Vorkehrungen, um sich auf eine mögliche „Omikron-Welle“ vorzubereiten, hieß es aus dem Büro des Landeshauptmannes. Neben der Impfung, liege das Hauptaugenmerk vor allem auf der Sicherung der Spitalskapazitäten und der Stärkung des Gesundheitspersonal.