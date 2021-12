Ein Todesfall und 74 Neuinfektionen

Eine 86-jährige Frau aus dem Bezirk Neusiedl am See ist im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt auf 574. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die Sieben-Tages-Inzidenz im Burgenland 126,30.

30.425 Personen sind bereits genesen. Die Gesamtzahl der bestätigten Fälle beträgt 31.430. 1.078 (-31) Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

Laut E-Impfpass-Dashboard haben 233.066 Burgenländerinnen und Burgenländer mindestens ihre erste Teilimpfung der Covid-19-Schutzimpfung erhalten. 218.457 Personen sind zweimal geimpft. 136.338 Auffrischungsimpfungen wurden bereits durchgeführt.

Omikron – Bereits 365 Fälle in Österreich bestätigt

In Österreich sind laut aktuellen Daten der Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) bereits 365 Coronavirus-Fälle mit der Omikron-Variante bestätigt worden. Wurden in der Kalenderwoche 49 von 6. bis 12. Dezember noch 49 Fälle nachgewiesen, waren es in der vergangenen Woche, also von 12. bis 19. Dezember, bereits 278 Nachweise. Das entspricht einer Zunahme um 467 Prozent. Im Burgenland gab es bisher acht nachgewiesene Omikron-Infizierte