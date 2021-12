Impflotterie: Gewinner bekommen Autos

Insgesamt wurden im Rahmen der burgenländischen Impflotterie am 11. November 1.000 Sachpreise an Burgenländerinnen und Burgenländer verlost, die sich gegen eine Covid-19-Erkrankung impfen lassen haben. Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hatte im September das Ziel vorgebeben, dass die burgenländische Lotterie stattfindet, wenn 10.000 zusätzliche Impfungen bis zum Landesfeiertag verabreicht werden. Dem Impfaufruf folgten schließlich 12.911 Personen, die sich zwischen 11. September und 11. November 2021 einen Erststich geben haben lassen.

Bgld. Landesmedienservice

Landesrat Schneemann gratulierte den beiden Gewinnern Michael Müller aus Winden am See und Patrick Kröss aus Oggau gemeinsam mit Impflotterie-Projektleiter Peter Dopler von der Landesholding Burgenland. „Ich gratuliere allen Gewinnern der Impflotterie recht herzlich. Gewonnen haben wir in Wirklichkeit aber alle im Burgenland, daher geht mein Dank an alle, die sich bereits impfen lassen haben", so Schneemann. Die Gewinnerin des VW Golf GTI, Helga Jarovits aus Oberwart, hat ihren Wagen bereits konfiguriert, das Auto wird übergeben, sobald es geliefert wird.

Geschützt Weihnachten feiern

Alle gezogenen Gewinner konnten bis 3. Dezember ihren Impfnachweis einsenden. Bis auf die drei Autos werden alle Gewinne zugestellt, die Versendung läuft seit 6. Dezember. „Allen, die sich noch nicht entschieden haben, möchte ich sagen: Lassen Sie sich bitte impfen – gerade jetzt, wenn wir bereits mit einer Omikron-Welle rechnen müssen. Die Covid-19-Schutzimpfung ist derzeit der einzige wirksame Schutz gegen eine schwere Corona-Erkrankung. Wer schon zweimal geimpft ist, kann sich jetzt einfach und unbürokratisch in den burgenländischen Impfzentren den dritten Stich holen. Vor allem für Menschen über 65 ist das jetzt das Gebot der Stunde. Auch für Kinder zwischen fünf und elf Jahren gibt es zusätzliche Angebote. So können wir gut geschützt Weihnachten feiern", so Schneemann.

Impflotterie des ORF

Eine Motivationsspritze für die Spritze – das soll auch die österreichweite Impflotterie des ORF sein. Es gibt ein Haus, ein Elektroauto, eine Küche, oder auch einen anderen von 1.000 Preisen zu gewinnen. Impfen lassen und mitspielen – alle Infos finden Sie auf der Internetseite von Wer impft gewinnt.