Nacra-Duo Zajac/Matz geht getrennte Wege

Höhepunkt für die beiden war die Teilnahme bei den Olympischen Spielen in diesem Jahr. Dort landeten sie an der elften stelle. Es war zugleich das letzte gemeinsame Antreten der beiden Sportler. Ob Zajac seine Karriere in einer olympischen Bootsklasse fortsetzen wird, will der 36-Jährige spätestens im Frühsommer 2022 entscheiden. Matz will im Spitzensport bleiben.

„Wir haben gemeinsam viele Erfolge gefeiert, und ich kann aus dieser Zusammenarbeit viel mitnehmen. Vor allem die Hingabe und Hartnäckigkeit, die Babsi jeden Moment für unser Ziel eingebracht hat, war faszinierend“, sagte Zajac, der mit seiner Vorschoterin unter anderem zweimal die Kieler Woche gewann und Weltcup-Podestplätze errang. „Ich bin sehr dankbar, diese Chance bekommen zu haben und blicke mit viel Stolz auf das Erreichte zurück“, sagte Matz, die bereits „an einer neuen Olympiakampagne“ arbeitet.