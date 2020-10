Durchwachsene EM für burgenländische Segler

Bei der Europameisterschaft am Attersee gab es für die burgenländischen Athleten keine Platzierung unter den besten Zehn. Thomas Zajac und Barbara Matz, Österreichs Olympia-Team in der Klasse Nacra 17, kämpften die ganze Woche mit wechselndem Wind und mit dem Timing beim Start. Die EM in Österreich betrachten die Beiden – nicht nur deshalb – als zwiespältige Angelegenheit.

ORF

„Die EM hier kam ziemlich überraschend. Eigentlich hätten wir die EM im Mai gehabt. Es ist cool, dass wir zu Hause am Attersee eine Europameisterschaft fahren, aber es ist nicht so, dass wir uns großartig darauf vorbereiten konnten“, so Zajac.

Junge Segler vorne dabei

Thomas Zajac und Barbara Matz wurden sogar von den Neusiedler Youngsters Laura Farese und Matthäus Zöchling in Schach gehalten. Die beiden werden Gesamt-17., zwei Plätze vor Zajac und Matz. „Es ist schon ein sehr spannendes Erlebnis, weil wir gegen die Weltbesten segeln, etwa gegen Olympiateilnehmer. Wenn man es dann schafft, dort vorne mitzufahren, ist es ein tolles Erlebnis“, so Zöchling.

ORF

Auf tolle Erlebnisse haben auch Tanja Frank und Lorena Abicht gehofft. Im Bewerb in der Klasse 49er FX segelten sie aber meist hinterher und landeten am Schluss auf Platz 23. Frank und Abicht versuchen trotzdem, das Positive mitzunehmen. „Wir sind froh, dass jetzt überhaupt eine Regatta stattgefunden hat, auch wenn es an einigen Sachen gehapert hat und es nicht für eine Top-Platzierung gereicht hat“, so Lorena Abicht.

Olympiavorbereitung startet

Jubeln durften hingegen die Vorarlberger Benjamin Bildstein und David Hussl. Sie gewinnen Silber in der Fourty Niner-Klasse der Männer. Der Segelverband zog nicht nur deshalb eine positive EM Bilanz. „Alles waren glücklich, dass es eine Meisterschaft gegeben hat und man sich messen kann“, so der Sportdirektor des Segelverbandes Matthias Schmidt. Jetzt richtet sich die Konzentration jedenfalls wieder auf die Olympia-Vorbereitung. Im Sommer 2021 wollen Österreichs Asse um Medaillen mitmischen.