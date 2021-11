Politik

Bewegungsaktion gegen Gewalt an Frauen

28 Frauenmorde hat es in diesem Jahr bisher in Österreich gegeben. Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen am Donnerstag ist deshalb aktueller denn je. Er ist auch Startschuss zur Aktion „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“. Die burgenländischen ÖVP-Frauen nehmen ebenfalls an der Aktion teil und sammeln spenden – durch Bewegung.