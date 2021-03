Geteilte Meinungen zu Oster-Lockdown

Von Gründonnerstag bis zum Dienstag nach Ostern soll der Handel in der Ostregion bis auf Geschäfte des täglichen Bedarfs schließen. Neben dem Handel werden auch die Friseure und Kosmetikstudios geschlossen. Andrea Gottweis, Handelssprecherin der Wirtschaftskammer Burgenland, nennt das „dramatisch“. „Der Oster-Lockdown ist für den Handel natürlich dramatisch, weil das sehr verkaufsstarke Tage sind vor Ostern. Und natürlich ist es eine sehr schwierige Situation, wir hoffen doch, dass die Einkäufe noch vorher erledigt werden und es nicht zu so einem hohen Umsatzverlust kommt“, sagt Gottweis.

Für die Zeit nach Ostern soll es eine Testpflicht für den Besuch des Handels – abseits der Grundversorger – geben. Vorerst ist das nur von 7. bis 10. April vorgesehen. „Ich bin grundsätzlich ein Befürworter von Tests und würde es gut finden, wenn sich alle Menschen regelmäßig testen lassen, nur braucht es halt entsprechende Testkapazitäten, weil wenn man von Mittwoch bis Montag keinen Test kriegt in den diversen Teststationen, dann ist es halt schwierig“, sagt dazu Gottweis.

WK will Krisengipfel

Der burgenländische Wirtschaftskammerpräsident (WK) Peter Nemeth ist der Ansicht, dass Betriebe „die Zeche zahlen müssen“, statt dass beispielsweise gegen „Clusterpartys“ vorgegangen werde. Nemeth fordert einen Krisengipfel der Landesregierung mit den Sozialpartnern. Die Wirtschaftskammer will einen Öffnungsplan für die geschlossenen Betriebe, eine Testaktion „Alles gurgelt“ nach dem Vorbild Wiens und Impfpläne für Unternehmer und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Industriellenvereinigung (IV) kritisiert die neue generelle FFP2-Maskenpflicht in Innenräumen. Das bedeute für die Unternehmen eine Riesen-Herausforderung. Die FFP2-Pflicht wäre so nicht machbar, wenn das Arbeitsinspektorat nach 75-minütiger Arbeit mit Maske eine 30-minütige Tragepause vorschreibe. „Auch die Verschärfungen bei den Grenzkontrollen und die zweimalige Testpflicht pro Woche für Grenzpendler führen zu einem enormen zusätzlichen organisatorischen Aufwand für die Betriebe“, erklärt IV-Burgenland-Präsident Manfred Gerger.

AK verweist auf Gesundheit

„Wir tragen die Maßnahmen mit, wenn sie aufgrund der Gesundheit notwendig sind, möchten aber einmahnen, dass sie nicht zu viele Arbeitsplätze gefährden, auch wenn sie aufgrund der Gesundheit notwendig sind“, sagt der Präsident der Arbeiterkammer (AK) Burgenland, Gerhard Michalitsch.

Kritik von Opposition

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) habe als Krisenmanager versagt, sagte ÖVP-Klubobmann Markus Ulram. In den vergangenen Wochen habe er die Situation mit seinen Öffnungsvorschlägen verharmlost, jetzt seien die Intensivstationen an der Kapazitätsgrenze. Doskozil habe bei der Covid-Bekämpfung mehrfach den falschen Weg eingeschlagen, nun müssten andere Bundesländer das fatale Vorgehen ausbaden, so Ulram.

Kritik an den verschärften Coronavirus-Maßnahmen kommt auch von FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz. Statt die Menschen neuerlich einzusperren, fordert er eine generelle Schließung der Grenzen zu Nachbarländern wie Ungarn. Tschürtz zeigt sich enttäuscht darüber, dass Landeshauptmann Doskozil einen neuerlichen Lockdown mitverantworte.

Für die Parteichefin der Grünen, Regina Petrik, hingegen kommt Doskozils Einsicht spät, aber doch. Sie rechnet mit einer Lockdown-Verlängerung.