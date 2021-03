Testungen in Schulen werden ausgeweitet

Nach dem Ostermontag gehen die Schülerinnen und Schüler vorerst vier Tage lang ins Distance Learning. Bevor sie dann wieder in die Schule kommen, werde man PCR-Testungen durchführen, damit man über die Lage Bescheid wisse, so Bildungslandesrätin Daniela Winkler (SPÖ). Dementsprechend werden dann Maßnahmen gesetzt. „Wir wollen wirklich das Ganze entschleunigen, die Corona-Fälle reduzieren. Es ist jetzt wirklich notwendig, dass wir dies auch tun“, so Winkler.

ORF

Lollipop-Tests für Kindergärten

Zu den Clustern in Kindergärten und Volksschulen in den vergangenen Wochen, meint Winkler, dass man immer darauf geachtet habe, entsprechend den Vorgaben des Bildungsministeriums, die Testungen durchzuführen. „In den Kindergärten hat es immer geheißen, die Kinder sind nicht wirklich die Überträger in dem Bereich. Durch diese britische Variante hat sich das leider etwas verändert.“ Zudem habe es für die ganz kleinen Kinder keine Testmöglichkeiten gegeben. Mittlerweile habe man vorgesorgt und dementsprechende Testmöglichkeiten für Kindergarten- und Krippenkinder bestellt. Dabei handle es sich um sogenannte Lollipop-Tests.