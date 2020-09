S7: Spatenstich für Abschnitt Ost

Der Spatenstich für den Abschnitt Ost der Fürstenfelder Schnellstraße ist ein weiterer wichtiger Meilenstein in der langen Geschichte eines umstrittenen Straßenbauprojekts. Die Schnellstraße stand etwa schon im Generalverkehrsplan 2002 – demnach hätte die Schnellstraße zwischen Riegersdorf und Heiligenkreuz schon 2011 fertig sein sollen. Doch daraus wurde nichts. Der Baubeginn verzögerte sich jahrelang wegen Einsprüchen bei Behördenverfahren. S7-Gegner schöpften sämtliche Rechtsmittel aus, weil sie eine Verschlechterung der Lebensqualität in den Dörfern entlang der geplanten Trasse befürchteten.

ORF

Entlastung und wirtschaftliche Impulse erhofft

Viele verkehrsgeplagte B65-Anrainer und Regionalpolitiker im Lafnitztal erhoffen sich von der neuen Schnellstraße hingegen eine Entlastung und wirtschaftliche Impulse. Seit 2018 wird nun schon am Abschnitt West zwischen Riegersdorf und Dobersdorf gebaut. Es ist der aufwendigere Teil der Strecke – so wird zum Beispiel bei Rudersdorf ein 2,9 Kilometer langer Tunnel gebaut und mit zwei Klappbrücken über den Lahnbach und die Lafnitz setzt man auf eine neue Technik der TU Wien. Am Dienstag erfolgt der Spatenstich für den Abschnitt Ost, von Dobersdorf bis zur Staatsgrenze. Das Teilstück ist ungefähr 14 Kilometer lang. Die ASFINAG rechnet für die gesamte Fürstenfelder Schnellstraße mit Kosten von rund 700 Millionen Euro.