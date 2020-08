S7-Tunnel: Neuland für Feuerwehr

Der 2,9 Kilometer lange Tunnel bei Rudersdorf ist das Herzstück der neuen Schnellstraße S7. Wenn ein Unglück im Tunnel geschieht, dann können die Einsatzkräfte nur von den beiden Endportalen in den Tunnel gelangen, entsprechend haben heute mehr als 100 Feuerwehrmänner und -frauen den Einsatz von neuen Atemschutzgeräten geübt. Die Übung verfolgte auch Straßenbaulandesrat Heinrich Dorner (SPÖ): „Feuerwehren werden natürlich für die Sicherheit bei diesem Tunnel sorgen. Sie beschäftigen sich schon seit 2015 mit diesem Thema und haben doch diverse Schulungen schon gemacht. Vereinzelt waren auch Feuerwehrmänner in der Schweiz und auch bei anderen Autobahn-Abschnitten, um hier Expertise einzuholen.“

Erkunden, Löschen, Retten

Später sollen den Feuerwehren insgesamt vier spezielle Tunneleinsatzfahrzeuge zur Verfügung stehen, erklärte Sven Karner, der Feuerwehrbezirksreferent für den Tunneleinsatz. „Wir haben im Prinzip drei Aufgaben bei einem Tunnelbrand. Die Erste ist das Erkunden, damit wir wissen, was im Tunnel passiert ist. Die Zweite ist das Löschen, um dann Retten zu können. Das ist ein bisschen etwas anderes als bei einem normalen Brandeinsatz – dort wird zuerst gerettet und dann gelöscht. Bei einem Tunnelbrand ist die Taktik Löschen um zu Retten. Die dritte Aufgabe ist eben dann das Retten, also wenn das Brandgeschehen im Griff ist und genügend Einsatzkräfte da sind wird der Tunnel abgesucht und etwaige verunfallte Personen aus dem Tunnel gebracht“. Die Bauarbeiten an der S7 schreiten – trotz des Coronavirus – zügig voran, man sei im Plan, heißt es. Die Eröffnung ist für 2023 geplant.