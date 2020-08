Hochwasser überraschte Autofahrer

Der Taxilenker war in der Nacht auf Samstag mit seinem Fahrzeug auf der sogenannten „Bauernautobahn“, einem Güterweg zwischen Grieselstein und Jennersdorf, unterwegs. Der Weg führt dabei auch über das 2017 eröffnete Rückhaltebecken, das normalerweise problemlos befahren werden kann. Aufgrund der starken Regenfälle füllte sich das Becken allerdings diesmal rasant mit Wasser.

Stadtfeuerwehr Jennersdorf

Fahrer von Wassermassen überrascht

Der Taxilenker wurde von den Wassermassen überrascht und musste sein Fahrzeug im Rückhaltebecken zurücklassen. Aufgrund des rasch ansteigenden Wasserspiegels konnte die Bergung des Fahrzeuges Samstagnacht nicht mehr durchgeführt werden. Der Wasserstand stieg laut Feuerwehr dermaßen an, dass das Taxi schon kurz nach Absetzen des Notrufes nicht mehr lokalisiert werden konnte.

Erst am Sonntagmorgen, rund 30 Stunden nach den heftigen Unwettern, konnte die Bergung des Taxis durchgeführt werden. Der Wasserspiegel war zu diesem Zeitpunkt wieder so weit zurückgegangen, dass die Feuerwehr zufahren und das Fahrzeug bergen konnte. Der Taxilenker blieb bei dem Vorfall unverletzt. Am Fahrzeug entstand entsprechender Schaden.

18-Jährige 200 Meter im Auto von Wasser mitgerissen

Zu dramatischen Szenen kam es auch, als die 18-jährige Tochter von Petra Kraihammer in der Unwetternacht mit dem Fahrzeug auf dem Heimweg war. „Sie ist vom Wasser überrascht und dann rund 200 Meter mitgerissen worden. Im Endeffekt ist das Wasser dann bei den Fenstern hereingekommen und bis zum Lenkrad gestanden. Sie hat mich dann angerufen und gesagt, dass sie mit dem Auto absauft. Wir haben daraufhin sofort die Feuerwehr alarmiert, die sind auch gleich gekommen. Meine Tochter ist dann aus dem Fenster geklettert und die Feuerwehr wollte sie retten. Sie ist dann aber daneben gestiegen und wurde vom Wasser abgetrieben, so wie auch mein Mann. Aber dank der Feuerwehr Grieselstein sind beide aufgefangen und gerettet worden. Ansonsten wären sie beide ertrunken“, so Kraihammer.

150 Feuerwehrleute in der Region im Einsatz

Die Unwetter richteten in der Region Jennersdorf teils erheblichen Sachen an – mehr dazu in Unwetter sorgten für Überschwemmungen. Laut Feuerwehr standen innerhalb von wenigen Minuten rund 40 Keller unter Wasser. Im Stadtgebiet kam es zu Überschwemmungen, auch einige Hänge sind abgerutscht. Alleine rund um die Bezirkshauptstadt waren rund 150 Feuerwehrleute die ganze Nacht im Einsatz. Erst Anfang August war es in Jennersdorf nach schweren Regenfällen zu zahlreichen Feuerwehreinsätzen gekommen – mehr dazu in Schwere Unwetter im Landessüden.