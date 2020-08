Blitzschlag löst Brand in Olbendorf aus

Während eines heftigen Gewitters bemerkte die Hausbesitzerin gegen 20.00 Uhr Rauch im Bereich eines Dachfensters und verständigte per Notruf die Feuerwehr, berichtete die Polizei am Freitag. Nach etwa eineinhalb Stunden hieß es „Brand aus“, es gab keine Verletzten. Bei den Löscharbeiten waren die Feuerwehren Olbendorf, Oberdorf und Oberwart mit insgesamt zehn Fahrzeugen und 58 Feuerwehrmitgliedern im Einsatz.

Nach dem Abschluss der Löscharbeiten wurde mit Hilfe einer Wärmebildkamera festgestellt, dass sich keine Glutnester mehr im Gebäude befinden. Die Höhe des bei dem Brand entstandenen Sachschadens war vorerst nicht bekannt. Unwetter beschäftigten Donnerstagabend auch die Feuerwehren in Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf) und Winden am See (Bezirk Neusiedl am See). Nach Angaben der Landessicherheitszentrale gab es in beiden Gemeinden insgesamt neun Einsätze.