Unwettereinsätze im Norden und Süden

Am stärksten betroffen waren laut Landessicherheitszentrale die Gemeinden Winden am See (Bezirk Neusiedl am See) und Rudersdorf (Bezirk Jennersdorf). Die Feuerwehren mussten unter anderem Keller auspumpen und Straßen freimachen.

Freiwillige Feuerwehr Jois

In der Gemeinde Jois (Bezirk Neusiedl am See) ist es nach den ersten Einsätzen am Dienstag zu weiteren Unwettern gekommen. Unter anderem wurde zwei Mal ein Fahrzeug geborgen, zudem musste in einer Produktionshalle Wasser abgepumpt werden. Auch ein unterspülter Straßenabschnitt musste von den Einsatzkräften gesichert werden.