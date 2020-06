Religion

Personalrochaden in Diözese Eisenstadt

Mehr als dreißig personelle Änderungen in der Diözese Eisenstadt kündigt die Kirchenzeitung Martinus an. Darunter befinden sich Versetzungen in den Ruhestand von Pfarrern ebenso wie Enthebungen von Pfarrern in Ortschaften und Ernennungen von Pfarrern.