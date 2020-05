Aufregung um Versetzung des Dompfarrers

Pater Erich Bernhard war sechs Jahre lang Dompfarrer in Eisenstadt. Ende Juni muss er gehen. Er gehört dem Orden der Kalasantiner an. Eine Versetzung sei ein durchaus üblicher Vorgang, sagte der Leiter des bischöflichen Sekretariats, Domink Orieschnig. Der Orden habe den Pater vor einigen Jahren der Diözese Eisenstadt quasi als eine Art geistliches Leihpersonal zur Verfügung gestellt und diese Ordensgemeinschaft habe ihm nun eine neue Aufgabe übertragen. Diese Entscheidung sei schon vor einem Jahr getroffen worden. Es sei bedauerlich, dass sie jetzt so für Überraschung und Unruhe sorge. „Es wäre aber nicht notwendig gewesen, wenn man das früher kommuniziert hätte“, meinte Orieschnig.

Zehn Pfarrgemeinderäte zurückgetreten

Zehn Pfarrgemeinderäte sind mit dem Vorgang gar nicht einverstanden. Sie kritisieren auch, dass die Mitteilung derart kurzfristig erfolgt sei. In einer ausführlichen Stellungnahme erklären sie ihren Rücktritt: „Wir können die Versetzung nicht mittragen und setzen mit unserem Rücktritt ein für uns schmerzliches Zeichen. Für unseren Glauben und unsere Kirche werden wir uns auch weiterhin einsetzen.“

Orieschnig: Pfarrer kein pragmatisierter Beamter

Es sei ganz natürlich, dass es bei Pfarrer-Versetzungen auch immer wieder enttäuschte Menschen gebe, so Orieschnig. Der Pfarrer sei viele Jahre dort gewesen und habe vielen Menschen Gutes mit auf den Weg gegeben. Aber es sei nun einmal so, dass Pfarrer nicht auf Lebenszeit wie pragmatisierte Beamte an einer Stelle kleben blieben. In solchen Fällen seien Orden und Bischof immer gut beraten, wenn sie ihre Entscheidung einvernehmlich träfen und das sei hier offensichtlich auch geschehen, sagte Orieschnig dazu. Nachfolger von Pater Erich Bernhard, der selbst keine Stellungnahme zu der Causa abgeben wollte, wird Pater Achim Bayer.