Diözese: Zahlreiche Verschiebungen

Die Diözese lud abermals ein, auf geistliche Angebote und Gottesdienstübertragungen in den Medien zurückzugreifen. Ein Behelf für die Gläubigen zur Feier der Karwoche und Ostern wird in der BVZ und auf der Homepage der Diözese zeitgerecht veröffentlicht werden. So mahnte die Diözese, dass im Hinblick auf die Feier der Karwoche und Ostern alle Arten von Sonderwegen – zum Beispiel im Zusammenhang mit Palmweihe, Speisensegnung oder Auferstehungsprozession – ausnahmslos zu unterlassen sind.

Kein Ratschen

Der Priestereinkehrtag und die Chrisammesse werden verschoben und – sofern dies dann möglich ist – am Welttag zur Heiligung der Priester, dem 19. Juni 2020, nachgeholt. Die Kirchenglocken werden wie gewöhnlich auch bei der Feier der nicht öffentlichen Gottesdienste geläutet werden, insbesondere beim Gloria am Gründonnerstag und in der Osternacht.

Der Brauch des Ratschens kann nicht durchgeführt werden, es sei denn, dass eine einzelne große Ratsche auf dem Kirchturm vorhanden ist. Hausbesuche von Priestern sind außer für Krankensalbung beziehung Wegzehrung nicht gestattet.

Erstkommunion und Firmung verschoben

Die Termine für Erstkommunion und Firmung in den Pfarren sind auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Auch das für 1. Juni geplante Diözesanfest, wie zahlreiche andere Großveranstaltungen werden wegen der COVID-19 Pandemie verschoben und auf Pfingstmontag, den 24. Mai 2021, verlegt. Ebenso wird die für die Herbstferien 2020 geplante Diözesanwallfahrt nach Rom auf die Herbstferien 2021 verschoben.Die für den 15. August in Eisenstadt vorgesehene Feier zum Diözesanerrichtungstag wird soweit möglich in irgendeiner Form stattfinden.