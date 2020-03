Koch: „Wir können aneinander denken“

Jeder Einzelne könne durch sein Verhalten einen wesentlichen Beitrag für diesen Zusammenhalt leisten, so Koch. „Ich halte mich persönlich auch an die Vorgaben der Bundesregierung. Kontakte gibt es nur über Handy oder E-Mail. An sich mache ich Homeoffice, der einzige Kontakt, den ich direkt habe, ist jener mit meiner Frau“, so der Superintendent. Um sich und andere zu schützen sei es jetzt notwendig sehr zurückgezogen zu leben.

ORF

Superintendent erinnert an Verbundenheit

Auch in den evangelischen Kirchen des Landes werden derzeit, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, keine Gottesdienste durchgeführt – mehr dazu in Kirchen setzen Gottesdienste aus. Das Leben in vielen Kirchengemeinden steht großteils still – mehr dazu in Leere Kirchen wegen Coronavirus. „Meine Botschaft ist: wenn wir derzeit auch alleine oder im engsten Familienkreis zusammen sind, so sind wir doch innerlich verbunden. Wir können aneinander denken und über moderne Technologien miteinander kommunizieren“, sagte Koch.

Superintendent Manfred Koch im Gespräch Superintendent Manfred Koch im Interview mit ORF-Burgenland-Reporter Andreas Herbst

Menschen wenden sich vermehrt an die Kirchen

Man spüre, dass sich die Menschen, gerade jetzt in Krisenzeiten, verstärkt an die Kirchen wenden würden, so Koch. „Für viele Menschen sind jetzt nicht nur Einkaufs- und Arbeitsmöglichkeiten reduziert, sondern auch die Fragen nach Wert und Sinn des Lebens aufgekommen. Gerade Lebenswerte müssen neu überdacht werden. Wir haben in den vergangenen Jahren weitgehend sehr sicher gelebt, aber jetzt merken wir, dass es Probleme gibt, mit denen wir nicht gerechnet haben, wo wir die Folgen nicht abschätzen können. Und da muss für unser Leben ein neuer Wert gesucht werden und da sind die Kirchen für viele Menschen jetzt Anlaufstelle“, sagte Koch.