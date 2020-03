Einschränkungen für Kirche und Lehrbetrieb

206 bestätigte Corona-Fälle gibt es derzeit österreichweit – das hat das Gesundheitsministerium Mittwochmorgen bekanntgegeben. Im Burgenland sind es weiterhin vier bekannte Fälle. Ob in Zusammenhang mit dem Coronavirus auch Schulen und Kindergärten geschlossen werden, ist bis dato nicht bekannt. Ausflüge, Reisen und Schulveranstaltungen sind jedenfalls schon abgesagt. Die Lehrerinnen und Lehrer sollen Lernmaterialien für Zuhause vorbereiten.

Zitz: „Warten auf Entscheidungen“

„Ich gehe davon aus, das am heutigen Tag noch Informationen kommen. Wir haben das an die Schulen geschickt, was vom Ministerium gekommen ist und warten welche Entscheidungen vom Bund getroffen werden“, so Bildungsdirektor Heinz Josef Zitz über die aktuellen Entwicklungen.

Mit einer Entscheidung rechnete Zitz am frühen Mittwochnachmittag. Die Vorbereitungen im Burgenland auf eine mögliche Schließung laufen aber bereits. Derzeit werden die E-Mail-Adressen der Schüler erhoben. „Wenn wir das Onlinelernen möglich machen, müssen sich die Schüler über ihre Email-Adresse im System registrieren. Damit wir sichergehen können, dass wir in allen Klassen Unterricht möglich machen, wird hier vorgesorgt“, sagte Zitz.

ORF

Lernen via Internet

Sollten Schulen geschlossen werden, bekommen Schülerinnen und Schüler den Stoff über das Internet zur Verfügung gestellt, so Zitz. „Da sind wir aus der Vergangenheit sehr gut aufgestellt mit LMS und Scooly als Lernsysteme. Es ist bereits so vereinbart, dass in allen Schulen die Zugänge offen sind, damit die Kinder – wenn nötig – hier mit Unterrichtsmaterial versorgt werden können, falls sie zu Hause sind“, sagte Zitz.

Fragen rund um die Betreuung der Kinder und Jugendlichen bei einer möglichen Schulschließung werden am Mittwoch von den Sozialpartnern bei einem Gipfel im Bundeskanzleramt diskutiert. Die Ergebnisse und mögliche weitere Maßnahmen sollen bei einer Pressekonferenz um 16.30 Uhr verlautbart werden.

ORF

Diözese folgt Vorgaben

Auswirkungen hat die Coronaviruskrise auch auf die Römisch Katholisch Kirche. Die Diözese Eisenstadt sieht sich verpflichtet, die verbindlichen Vorgaben der Bundesregierung ab sofort zu übernehmen und einzuhalten. Sie gelten für alle Gottesdienstformen und kirchlichen Veranstaltungen.

Gottesdienste in geschlossenen Räumen sind mit höchstens 100 Personen zu feiern. Bei Feldmessen und Gottesdiensten im Freien dürfen nicht mehr als 500 Personen teilnehmen. Sonstige Veranstaltungen, wie Pfarrvisitationen, Wallfahrten, Vorträge, Fastensuppenessen, Sitzungen und andere, sind unabhängig von der Anzahl der teilnehmenden Personen abzusagen.

Gottesdienstübertragungen in Medien

Personen, die einer Risikogruppe angehören, also ältere Personen mit Vorerkrankungen, sind dringend aufgefordert, um sich selbst und andere bestmöglich zu schützen, auf Gottesdienstübertragungen in den Medien zurückzugreifen. Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics befreite die Gläubigen bis auf weiteres von der Sonntagspflicht. Taufen und Beerdigungen finden im Familienkreis statt und dürfen ebenfalls die genannte Personenzahl nicht überschreiten.