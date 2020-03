Leere Kirchen wegen Coronavirus

Für die burgenländischen Kirchen ist es eine außergewöhnliche Situation: Es gibt kein Glockengeläute und keinen Chorgesang. Für Tanja Sielemann, die evangelische Pfarrerin von Oberschützen, ist es eine Ausnahmesituation: „In meiner ganzen Laufbahn habe ich so etwas noch nie erlebt. Das ist eine absolute Premiere für mich und bislang unvorstellbar, dass es einen Sonntag ohne kirchlichen Gottesdienst geben würde. Ich versuche für mich selber stark zu bleiben im Glauben“, so Sielemann.

Sonntagsmesse im TV und im Internet

Menschenleer war am Sonntag auch die katholische Pfarrkiche in Bad Tatzmannsdorf. Auch für Pfarrer Dietmar Stipsits war es ein ungewöhnlicher Sonntag. „Der heutige Sonntag ist etwas Außergewöhnliches für mich. Normalerweise habe ich am Sonntag immer zwei Gottesdienste. Heute bin ich aufgrund der aktuellen Situation sozusagen arbeitslos. Ich versuche den Tag, zuhause zu verbringen“, so Stipsits.

Für alle Christen, die nicht auf die Sonntagsmesse verzichten möchten, gibt es auch heute im Radio und im Fernsehen entsprechende Angebote. Zusätzlich bieten die Kirchen ein Online-Service an: „Wer mit der Kirche verbunden bleiben möchte, kann natürlich tagsüber wie immer bei uns hier in die Kirche gehen und ein persönliches Gebet sprechen. Auf der anderen Seite gibt es auch Onlineangebote: Die katholische Pfarre in Hartberg überträgt online ihre Gottedienste, ebenso in Oberwart die evangelische Pfarrgemeinde“, so Stipsits.

Begräbnisse nur im Beisein der Familie

Taufen, Hochzeiten und andere kirchliche Veranstaltungen werden bis auf weiteres verschoben. Begräbnisse finden statt – allerdings nur im Beisein der Familie, heißt es dazu sowohl von der katholischen als auch von der evangelischen Kirche.