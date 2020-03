Messen und Gottesdienste im Internet

Auch in Zeiten der Krise müssen Gläubige nicht auf die Sonntagsmesse bzw. den Gottesdienst verzichten, so der Eisenstädter Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics. Die katholische Kirche biete ein umfassendes Angebot im virtuellen Raum: „Wir bieten die Gottesdienste an, die österreichweit angeboten werden. Ich möchte hier keine eigenen Dinge machen, wenn schon etwas gut läuft und erfunden ist, braucht man es nicht neu zu erfinden. Mit dem Papst kann man sich jeden Tag beim Morgengottesdienst verbinden und am Sonntag sind auf ORF III die Sonntagsgottesdienste gesichert für die nächste Zeit.“

Ostern vorm Bildschirm

Auch das bevorstehende Osterfest werden die Gläubigen vor den Bildschirmen verbringen müssen. Hier versuche die Diözese, für die Kar- und Ostertage, eine Livestreaming aus dem Dom möglich zu machen, so Zsifkovics.

ORF

Auch die evangelische Kirche setzt auf das Internet und das Fernsehen. Das Angebot reiche von Online-Andachten über gedruckte Andachten, die in den Vorräumen mancher Kirchen aufliegen und auf einen Online-Gottesdienst jeden Sonntag um 9.25 Uhr, so Superintendent Manfred Koch. Zusätzlich werden am Mittwoch von 8.00 Uhr bis 8.45 Uhr auf ORF III Morgenandachten aus der evangelischen Kirche in Oberwart übertragen.