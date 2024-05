Frühling im Seewinkel: Rückkehr des Zicksees

Die Touristen sind wieder am Zicksee, und auch die Vögel und das Wasser ist wieder zurückgekehrt in den Steppensee bei St. Andrä. Dank des Regens im Winter beträgt der Wasserstand derzeit 20 Zentimeter.

ORF/Lehner

Im Frühling 2023 fegten Sandstürme über den komplett ausgetrockenten Zicksee. Damals wusste niemand, ob und wann der Grundwasserspielgel wieder steigt. Erst heuer im Jänner kehrte das Wasser zurück – mehr dazu in Wieder Wasser im Zicksee und den Lacken. „Wir schauen immer wieder raus, und schauen uns das an, und da haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass die Schwäne wieder schwimmen können und die schöne Optik wieder hergestellt ist“, sagt Tourismusverantwortliche Maria Krammer.

Gemeinden rund um Zicksee feiern Saisonbeginn Zwei Sommer hindurch war der Zicksee komplett ausgetrocknet und hat sich in eine Sandwüste verwandelt. Jetzt hat sich der Steppensee wieder mit Wasser gefüllt. Die Gemeinden rund um den See feiern nun Sommer, Wasser, Sport und Musik.

Das Ehepaar Schmidt aus St.Georgen am Attersee verbringt den ganzen Sommer am Campingplatz, egal ob Wasser im Zicksee ist oder nicht. „Das ist für uns keine Sache, weil wir gehen nicht ins Wasser. Da sind so viele Vögel drinnen, da brauch ich deren Schmutz nicht“, so Monika Schmidt. „Baden hat man schon lange nicht mehr können, weil es nicht mehr so tief war. Das war schade, weil die Wasservögel waren dann weg. Aber wie man sieht, sind sie ja wieder da“, so der Salzburger Gerhard Pugel.