Wieder Wasser im Zicksee und den Lacken

Der Wasserstand des Zicksees ist gestiegen. Eine dünne Eisschicht bedeckt große Teile des Sees. Je nach Tiefe des Untergrunds betrage der Wasserstand zehn bis 20 cm, so Christian Sailer, der Leiter der Taskforce für den Neusiedler See und den Seewinkel. „Es ist auf alle Fälle ein Grund zur Freude. Einerseits ist dieser Wasserstand dadurch bedingt, dass der wasserwirtschaftliche Versuch bis Ende Dezember gefahren wurde, das heißt, dass auch Grundwasser hineingepumpt wurde. Und andererseits haben wir aber auch Niederschläge verzeichnen können“, so Seiler.

Niederschlag auch gut für Neusiedler See

Die Niederschläge haben auch dem Neusieder See gut getan. Der Neusiedler See ist nur etwa zehn Kilometer Luftlinie vom Zicksee entfernt. Trotz der geografischen Nähe haben die beiden Wassersysteme nichts miteinander zu tun. Der Neusiedler See ist nicht vom Grundwasser abhängig. „Derzeit schaut es mit dem Wasserstand am Neusiedler See nicht schlecht aus. Das heißt, wir sind ungefähr auf 115,30 Meter über Adria. Wir liegen zwar noch immer unter dem Mittelwert, der zu dieser Jahreszeit verzeichnet wurde, aber wir gehen eigentlich mit großer Zuversicht in das kommende Jahr und hoffen, dass wir hier auf einen guten Wasserstand kommen und gut durch den Sommer kommen“, sagte Seiler.