15 Jahre Melecs: Internationale Ausrichtung als Erfolgsrezept

Melecs erzeugt Elektronikteile für Haushaltsgeräte, Autos und Industrie. Im Leitwerk in Siegendorf wird rund um die Uhr produziert. Industrieroboter erzeugen Elektronikkomponenten, zu 90 Prozent für den Export. Kunden sind zum Beispiel große Autozulieferer. 530 Menschen sind hier beschäftigt, doppelt so viele wie vor 15 Jahren.

ORF

Bis 2009 gehörte das Werk zum Siemenskonzern, stand dann zum Verkauf. Die drei Manager Ernst Mayrhofer, Friedrich Pressl und Bernhard Pulferer ergriffen die Gelegenheit, wagten den Sprung in die Selbständigkeit und übernahmen das Werk mit allen Beschäftigten und gründeten Melecs. Die drei Herrn sind auch heute noch am Ruder und setzten von Anfang auf starkes Wachstum. Melecs produziert an insgesamt vier Standorten, neben Siegendorf auch in Ungarn, China und Mexiko.

Internationaler Fokus als Schlüssel zum Erfolg

Die internationale Ausrichtung war und ist laut Gründer Ernst Mayrhofer die Grundlage für den Erfolg. „Das war uns klar, denn unsere Kunden waren und sind global agierende Großkonzerne. Und um hier mitmachen zu können, muss man auch den Anforderungen gerecht werden. Damit war uns klar, dass unser Aktionsradius über Österreich und über Europa hinausgehen wird mit der Zeit“, so Ernst Mayrhofer.

ORF

Im Werk in Siegendorf wurde über die Jahre großes technologisches Know-How aufgebaut, das auch den anderen Standorten zugute kommt. Der Wehrmutstropfen: Die Produktion in Österreich ist laut Gründer Friedrich Pressl sehr teuer geworden. „Unsere Lohnkosten sind – und das ist dramatisch – in den letzten drei Jahren um 30 Prozent gestiegen. Demgegenüber stehen Kunden, die von uns Jahr für Jahr eine Reduktion der Preise von zwei bis drei Prozent erwarten“, so Friedrich Pressl.

ORF

Große Entwicklungsabteilung in Siegendorf

Dennoch sei der Standort in Siegendorf nicht in Gefahr. Das Werk bleibe der Leitbetrieb der Gruppe, mit großer Entwicklungsabteilung und Serienproduktion. „Das Schöne an unserem Geschäft ist, dass Elektronik de facto in allen Lebensbereichen Einzug gehalten hat. Dass Geschäft wird uns mit Sicherheit nicht ausgehen. Die Schwierigkeit wird es sein, sich auf Themen zu fokussieren, die letztendlich auch für Melecs die passenden sind“, so Gründer Bernhard Pulferer. Im Vorjahr hat die Firma einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro erwirtschaftet.